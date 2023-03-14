Минобороны РФ: Американский БПЛА упал сам в результате резкого маневрирования

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства контроля ВКС России зафиксировали утром во вторник полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации. Об этом заявили во вторник в Минобороны России.

«Утром 14 марта т. г. над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, полет осуществлялся с выключенными транспондерами «с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами».

«В результате резкого маневрирования в районе 09:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении.