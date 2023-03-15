Посол РФ заявил, что считает провокацией нынешнее появление БПЛА США над Черным морем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательная миссия американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 (Эм-кью-9) над Черным морем является провокацией. Об этом заявил во вторник журналистам посол России в США Анатолий Антонов по завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен в связи с данным инцидентом.

«Этот аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону специальной военной операции. [Об этой зоне было сообщено] по международным каналам. Мы, Россия, предупредили всех об этом. Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было бы винить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме», — отметил глава диппредставительства, отвечая на вопрос ТАСС.

Американские беспилотники осуществляют сбор разведывательных данных, которые впоследствии используются Киевом для нанесения ударов по российским силам и территории РФ. Об этом также заявил Анатолий Антонов.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — отмечается в распространенном посольством комментарии дипломата в связи с тем, что американский беспилотник MQ-9 (Эм-кью-9) потерпел крушение в акватории Черного моря. Как напомнил Антонов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что американские аппараты совершают подобного рода полеты на ежедневной основе. «Что же они делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется киевским режимом для ударов по нашим вооруженным силам и территории», — указал посол.

«Исходим из того, что Соединенные Штаты воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве и прекратят полеты вблизи российских рубежей», — добавил он.