Эр-Рияд не будет продавать нефть странам, решившим ограничить цены на саудовские поставки

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эр-Рияд не продаст нефть ни одной стране, решившей ввести потолок цен на саудовские поставки. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в опубликованном во вторник интервью изданию «Энерджи интеллидженс».

«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие [государства] сделают то же самое», — сказал он, комментируя антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предполагает, что правительство США сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.