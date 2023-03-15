Эр-Рияд не будет продавать нефть странам, решившим ограничить цены на саудовские поставки
09:05 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эр-Рияд не продаст нефть ни одной стране, решившей ввести потолок цен на саудовские поставки. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в опубликованном во вторник интервью изданию «Энерджи интеллидженс».
«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, если другие [государства] сделают то же самое», — сказал он, комментируя антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предполагает, что правительство США сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.
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