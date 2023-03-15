Оборона Артемовска будет усилена — Зеленский
09:32 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оборона Артемовска (украинское название — Бахмут) будет усилена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном его офисом в ночь на среду.
«Провел заседание ставки. Доклады главкома, разведки, командующих направлений, — сказал Зеленский. — Основное внимание — ОСУВ (оперативно-стратегическая группировка войск — прим. ТАСС) „Хортица“ и Бахмут. Есть четкая позиция всей ставки: усиливать это направление».
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