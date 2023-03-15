Кремль исходит из того, что публикация деклараций Путина и чиновников необязательна

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля подадут декларации о доходах в срок до 1 апреля, но публикация этих документов необязательна, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», — ответил представитель Кремля на вопрос, будет ли Путин в этом году публиковать свою декларацию.

На уточняющий вопрос, есть ли в Кремле единая позиция по публикации деклараций, Песков ответил отрицательно. «Нет [единой позиции], но еще раз повторяю, это не обязательно, исходим прежде всего из этого. Главное декларацию подать, а публикация — это вторично», — пояснил он.