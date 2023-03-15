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НОВОСТИ

В Швейцарии украинских беженцев обязали продать автомобили - СМИ

10:20 15.03.2023 Источник: РБК

Украинские беженцы в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, если не хотят остаться без социального пособия, пишет 20Minuten. Издание отмечает, что любой, кто живет на социальную помощь, через год после прибытия в Швейцарию должен пройти повторную проверку своих активов.

Как говорится на сайте Швейцарской конференции по социальной помощи, автомобили должны быть проданы, если их стоимость превышает размер выплат, которые в зависимости от кантона (провинции) составляют несколько тысяч франков. Полученные средства беженцы должны использовать на обеспечение своих потребностей.  РБК

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