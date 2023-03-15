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США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева — Сеймур Херш

10:32 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассматривают вариант прямого вмешательства в боевые действия на Украине в случае появления видимых перспектив поражения Киева в ходе специальной военной операции России. Такие данные изложил во вторник известный американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований.

«Мне говорят, игра будет такая — „это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян“, что не обманет мир. <…> Это мы воюем с россиянами», — сказал обладающий обширными связями в военных кругах и спецслужбах США Херш, выступая на мероприятии американской неправительственной организации «Комитет за республику» и не называя конкретные источники своей информации.

Кроме того, публицист, рассуждая об угрозе прямого конфликта между США и Россией на основании имеющихся, по его свидетельству, у Вашингтона замыслов, конкретно упомянул о формированиях 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий американских сухопутных войск, которые перебрасываются в Европу. «Мы говорим о бригадах — не о батальонах, а о бригадах», — отметил Херш.

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