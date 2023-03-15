ФСБ рассекретила документы об участии литовских националистов в расстрелах в годы войны

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ обнародовала рассекреченные документы об участии литовских пособников нацисткой Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории Литовской ССР.

«После нападения Германии на СССР на оккупированной территории для выполнения „грязной работы“ гитлеровцами привлекались прибалтийские националисты из числа местных жителей. Ими проводились карательные акции в отношении мирного населения, советских военнопленных и ликвидации граждан еврейской национальности», — говорится в пояснительной статье ЦОС ФСБ к документам.

В докладной записке начальника отдела контрразведки «Смерш» 11-й гвардейской армии Митрофанова от 24 октября 1944 года приводятся собранные сотрудниками военной контрразведки данные о преступлениях на основании показаний свидетелей. «По материалам разоблаченной агентуры противника карателей, предателей и активных немецких пособников, установлено, что только в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах за период пребывания фашистских оккупантов расстреляно и казнено свыше 20 000 ни в чем не повинных советских граждан, особенно из среды еврейского населения и партийно-советского актива», — говорится в ней.