0
0
46
НОВОСТИ

ФСБ рассекретила документы об участии литовских националистов в расстрелах в годы войны

11:05 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ обнародовала рассекреченные документы об участии литовских пособников нацисткой Германии в массовых убийствах мирного населения на оккупированной территории Литовской ССР.

«После нападения Германии на СССР на оккупированной территории для выполнения „грязной работы“ гитлеровцами привлекались прибалтийские националисты из числа местных жителей. Ими проводились карательные акции в отношении мирного населения, советских военнопленных и ликвидации граждан еврейской национальности», — говорится в пояснительной статье ЦОС ФСБ к документам.

В докладной записке начальника отдела контрразведки «Смерш» 11-й гвардейской армии Митрофанова от 24 октября 1944 года приводятся собранные сотрудниками военной контрразведки данные о преступлениях на основании показаний свидетелей. «По материалам разоблаченной агентуры противника карателей, предателей и активных немецких пособников, установлено, что только в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах за период пребывания фашистских оккупантов расстреляно и казнено свыше 20 000 ни в чем не повинных советских граждан, особенно из среды еврейского населения и партийно-советского актива», — говорится в ней.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 15.03.2023
В Чувашии выявлены два случая сибирской язвы
0
21
11:00 15.03.2023
Германский концерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке»
0
69
10:32 15.03.2023
США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева — Сеймур Херш
0
142
10:20 15.03.2023
В Швейцарии украинских беженцев обязали продать автомобили - СМИ
0
157
10:05 15.03.2023
Потеря беспилотника напоминает о рисках участия США в конфликте на Украине — конгрессмен
0
161
10:00 15.03.2023
Кремль исходит из того, что публикация деклараций Путина и чиновников необязательна
0
164
09:52 15.03.2023
Общественный штаб по контролю за программой реновации 16 марта проведет прием граждан
0
162
09:32 15.03.2023
Оборона Артемовска будет усилена — Зеленский
0
207
09:20 15.03.2023
Три ракеты сбиты над Белгородом, обломок попал в жилой сектор — губернатор
0
214
09:05 15.03.2023
Эр-Рияд не будет продавать нефть странам, решившим ограничить цены на саудовские поставки
0
256

Возврат к списку