Около 200 объектов в Москве проектируется и строится с помощью технологий информационного моделирования

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В Москве с применением технологий информационного моделирования (ТИМ) проектируются и строятся уже почти 200 объектов. По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, строительный комплекс мегаполиса, являющийся локомотивом экономики, должен не только сохранять набранный темп развития, но и нарастить его и этому будут способствовать технологии информационного моделирования.

«Оптимальное строительство - строительство с применением технологий информационного моделирования, - заявил Лёвкин на форуме «ОпТИМальное строительство. Как стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования». - Сегодня стройкомплекс Москвы активно применяет ТИМ на этапе как проектирования, так и строительства. Около 200 объектов проектируется и строится с применением ТИМ, - это контракты полного цикла».

По словам главы департамента, использование информационной модели объекта позволяет оптимизировать инвестиционно-строительный цикл, сделать его прозрачным и понятным, а также снизить сметные расходы и эксплуатационные затраты. «Важно сказать, что ТИМ «становится старше», и требования к моделям меняются исходя из потребности отраслевых участников и с учетом внешних для отрасли факторов, - говорит Лёвкин. - Органы исполнительной власти принимают тут непосредственное участие, наравне с застройщиками или даже более интенсивно заинтересованы использовать потенциал цифровых технологий».

В Москве в 2023 году будет сдан в эксплуатацию первый дом, возведенный с использованием ТИМ-технологий, по программе реновации. Это пилотный проект департамента - четырехсекционное здание на 110 квартир, строящееся на улице Судостроительной.