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НОВОСТИ

Россияне смогут пройти бесплатное профобучение для трудоустройства в компаниях ОПК

12:00 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее возможность гражданам, ищущим работу, пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в среду сообщается на сайте правительства.

«Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам — быстрее найти работу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек.

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