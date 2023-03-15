Россияне смогут пройти бесплатное профобучение для трудоустройства в компаниях ОПК
12:00 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее возможность гражданам, ищущим работу, пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в среду сообщается на сайте правительства.
«Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение поможет предприятиям ОПК восполнить потребности в специалистах, а гражданам — быстрее найти работу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что позволит обучить свыше 12 тысяч человек.
НОВОСТИ
- 12:32 15.03.2023
- Истребители ФРГ и Британии поднимались в воздух из-за полета самолетов РФ у Эстонии
- 12:20 15.03.2023
- Турция возражает против запрета на продажу С-400 третьим странам — СМИ
- 12:05 15.03.2023
- Иностранные IT-специалисты могут в упрощенном порядке трудоустроиться и получить ВНЖ в РФ
- 11:59 15.03.2023
- Мэр Собянин: В Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей
- 11:52 15.03.2023
- Около 200 объектов в Москве проектируется и строится с помощью технологий информационного моделирования
- 11:32 15.03.2023
- Думать о принятии Украины в НАТО в период конфликта нельзя — президент Словакии
- 11:20 15.03.2023
- В Чувашии выявлены два случая сибирской язвы
- 11:05 15.03.2023
- ФСБ рассекретила документы об участии литовских националистов в расстрелах в годы войны
- 11:00 15.03.2023
- Германский концерн E.ON полностью списал свою долю в «Северном потоке»
- 10:32 15.03.2023
- США могут вмешаться в конфликт на Украине при перспективе поражения Киева — Сеймур Херш
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать