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Турция возражает против запрета на продажу С-400 третьим странам — СМИ

12:20 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставка второй партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию затягивается якобы из-за отказа Анкары запретить продажу комплексов в третьи страны. С таким утверждением выступила в среду газета «Айдынлык» со ссылкой на эксперта в оборонной сфере.

По его словам, документы, необходимые для одобрения поставки второй партии систем С-400, уже лежат на столе главы Минобороны Турции Хулуси Акара и ждут его подписи. Анкара якобы возражает против положения контракта о запрете на продажу систем в третьи страны. Хотя данное условие, как указывает эксперт, является «прописной истиной» подобных договоренностей.

Газета напоминает, что по условиям контракта 2017 года Россия осуществляет прямую поставку первого дивизиона, а вместе с поставкой второй батареи С-400 предусмотрен трансфер технологий, совместное производство и интеграция программного обеспечения. При этом российская сторона согласилась на эти условия и не отступала от них. Однако ввиду задержки с одобрением второй очереди поставок С-400, о которой пишет «Айдынлык», Турция пока лишена возможности пользоваться этими технологиями.

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