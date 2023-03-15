Истребители ФРГ и Британии поднимались в воздух из-за полета самолетов РФ у Эстонии
12:32 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребители Германии и Великобритании поднималась в воздух для сопровождения российских самолетов недалеко от воздушного пространства Эстонии. Об этом в среду сообщило воздушное командование НАТО.
«Совместная миссия Германии и Великобритании по патрулированию воздушного пространства в Эстонии завершила свой вылет в режиме „Альфа“. Это иллюстрирует непоколебимую приверженность альянса нашей общей безопасности. Истребители союзников осуществили рутинный перехват российских самолетов Ил-78 и Ан-148», — говорится в сообщении командования в соцсети.
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