РФ в 2022 г. снизила экспорт газа на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в 2022 году снизила экспорт газа на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м. Это следует из презентации министра энергетики РФ Николая Шульгинова. Экспорт газа в 2022 году упал на 75,6 млрд куб. м.

Добыча газа Россией в 2022 году снизилась на 11,7% — до 673,8 млрд куб. м.