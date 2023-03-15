РФ в 2022 г. снизила экспорт газа на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м
13:00 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в 2022 году снизила экспорт газа на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м. Это следует из презентации министра энергетики РФ Николая Шульгинова. Экспорт газа в 2022 году упал на 75,6 млрд куб. м.
Добыча газа Россией в 2022 году снизилась на 11,7% — до 673,8 млрд куб. м.
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