Россия в 2023 году снизит добычу нефти и газа

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики России ожидает снижения добычи нефти и газа в 2023 году, в том числе из-за внешнего давления. Об этом сказал министр энергетики Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

«На 2023 год по нефти ожидаем, что уровень будет несколько ниже, в том числе в связи с добровольным снижением добычи. Уровень добычи газа продолжит снижение, как в связи с отказом от него европейского рынка, так и с переориентацией энергопотоков», — отметил он.