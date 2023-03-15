РФ может приостановить договоры о двойном налогообложении с недружественными странами
13:20 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин и МИД РФ предлагают приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами до восстановления прав РФ, говорится в сообщении Минфина.
«B отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС», — отмечается в сообщении.
«Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер. В связи с этим Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры», — указывается в сообщении.
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