РФ может приостановить договоры о двойном налогообложении с недружественными странами

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин и МИД РФ предлагают приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами до восстановления прав РФ, говорится в сообщении Минфина.

«B отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС», — отмечается в сообщении.

«Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер. В связи с этим Минфин России и МИД России выступили с предложением к президенту РФ издать указ о приостановлении действия соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России односторонние экономические ограничительные меры», — указывается в сообщении.