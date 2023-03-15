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Инцидент с БПЛА США над Черным морем еще больше убедит Вашингтон урезать помощь Киеву — CNN

13:32 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 (Эм-кью-9) над Черным морем может стать аргументом в пользу позиции экс-главы США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса о необходимости сократить помощь Украине и как можно скорее завершить конфликт. Об этом в среду сообщил телеканал Си-эн-эн.

Трамп и Десантис считаются одними из главных претендентов на роль кандидата в президенты США от республиканцев на выборах в 2024 году. Оба политика ясно дают понять, что в случае их прихода в Белый дом «спасательный круг» Киева в виде поставок американских вооружений и боеприпасов окажется под угрозой, а конфликт может завершиться на условиях РФ, напоминает телеканал. Си-эн-эн считает, что заявления этих политиков получат еще большее распространение после того, как инцидент с беспилотником над Черным морем на шаг приблизил мир к сценарию, которого «все опасаются» — прямому военному столкновению Москвы и Вашингтона.

Отмечается, что в случае победы представителя Республиканской партии на следующих президентских выборах обещание нынешнего американского лидера Джо Байдена оставаться с Киевом «столько, сколько потребуется» может истечь 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация нового главы государства.

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