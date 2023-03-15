Заммэра Москвы Андрей Бочкарев: При строительстве Большого кольца метро уложено более миллиона кубометров бетона
13:27 15.03.2023
При строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена специалисты выполнили огромный объем земляных и монолитных работ. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, метростроители разработали более 6 млн кубометров грунта и уложили порядка 1,2 млн кубометров бетона. "Только на открывшемся восточном участке с четырьмя станциями – «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики» – в основные конструкции станций и других сооружений уложено свыше 230 тысяч кубометров монолитного железобетона", – отметил заммэра.
По данным гендиректора компании «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, построены десятки километров тоннелей, как с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов, так и горным способом. «Уложено порядка 142 км путей. Помимо устройства основных конструкций, на каждой станции были проведены гидроизоляция, устройство внутренних помещений, архитектурная отделка, монтаж инженерных систем и многие другие работы», – сообщил Кравцов.
Окрестности станций метро были благоустроены, в честности, были озеленены более 48 га территорий.
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