Уровень газификации в России достиг 73% — глава Минэнерго

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень газификации в России достиг 73%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время выступления в Госдуме.

«На сегодняшний день количество поданных заявок на догазификацию превышает 1 млн 100 тыс., при этом порядка 730 тыс. заявок уже исполнено. Количество заключенных договоров от принятых заявок составляет 92%. Газ подведен до границ более 504 тыс. участков. Уровень газификации по стране достиг 73%», — сказал он.