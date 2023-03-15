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Песков назвал вручение повесток для уточнения данных обычной практикой

15:00 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вручение гражданам повесток для уточнения данных — это обычная практика, такая работа идет постоянно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

«Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа», — сказал он.

Тема возникла на фоне сообщений воронежских властей о вручении повесток мужчинам по месту проживания и на работе. При этом в правительстве региона подчеркивали, что единственная цель этого — уточнение данных воинского учета.

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