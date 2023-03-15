Приднестровье не будет передавать Молдавии подозреваемых в подготовке теракта

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Приднестровья не будут передавать следственным органам Молдавии задержанных по подозрению в подготовке теракта в Тирасполе. Об этом сообщил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью телеканалу ТСВ в среду.

«Расследование будет в рамках закона и на территории Приднестровья в полном соответствии с действующими нормами. Никого никому мы выдавать не будем. Более того, у следствия есть вопросы, ведется работа по установлению обстоятельств доставки взрывчатки через территорию Молдовы», — сказал Игнатьев.