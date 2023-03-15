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Краснов заявил о кратном росте призывов к насилию и противоправным акциям в условиях СВО

15:32 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийская пропаганда, призывы к насилию и противоправным акциям возросли кратно в условиях специальной военной операции, заявил в среду генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«В условиях проведения специальной военной операции на первый план вышли вопросы безопасности государства и граждан. Желающих нарушить спокойствие россиян, посеять страх и панику много. Используемые ими приемы с каждым разом все изощреннее. Кратно возросла антироссийская пропаганда, призывы к насилию и противоправным публичным акциям», — сказал он на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

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