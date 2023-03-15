США пока не достали обломки БПЛА из Черного моря и вряд ли смогут — Белый дом

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пока не смогли достать обломки американского беспилотника MQ-9 (Эм-кью-9), который потерпел крушение в акватории Черного моря, и вряд ли смогут это сделать. Об этом в среду заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Си-эн-эн.

«Я не уверен, что мы сможем достать его», — сказал он.