США пока не достали обломки БПЛА из Черного моря и вряд ли смогут — Белый дом
16:00 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты пока не смогли достать обломки американского беспилотника MQ-9 (Эм-кью-9), который потерпел крушение в акватории Черного моря, и вряд ли смогут это сделать. Об этом в среду заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Си-эн-эн.
«Я не уверен, что мы сможем достать его», — сказал он.
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