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НОВОСТИ

США пока не достали обломки БПЛА из Черного моря и вряд ли смогут — Белый дом

16:00 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пока не смогли достать обломки американского беспилотника MQ-9 (Эм-кью-9), который потерпел крушение в акватории Черного моря, и вряд ли смогут это сделать. Об этом в среду заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Си-эн-эн.

«Я не уверен, что мы сможем достать его», — сказал он.

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