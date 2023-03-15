РФ значительно наращивает выпуск вооружений, это нужно и сейчас, и в будущем — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия активно наращивает мощности для дополнительного выпуска вооружений: это важно для страны сейчас и пригодится в будущем, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры в среду.

«Прокуроры должны вести надзорное сопровождение модернизации предприятий ОПК, в том числе наращивания мощностей для выпуска дополнительного объема вооружений. Работа здесь идет масштабная, большая. Она нам сейчас крайне нужна и в будущем пригодится. Ничего избыточного здесь мы не делаем. Но то, что делаем, должно делаться в высшей степени эффективно», — подчеркнул он.