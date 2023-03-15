Инфляция в РФ сейчас на уровне меньше 4% годовых — Мишустин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России снижается и сейчас находится на уровне меньше 4% годовых — то есть ниже установленного Центробанком целевого показателя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«То, что касается инфляции — в пиках <…> она была под 20%, годовая — 11,9%, если мы берем 2022 год. И сегодня она уже у нас меньше 4%», — сказал глава кабмина в среду на встрече с членами фракции КПРФ.