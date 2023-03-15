РФ рассчитывает достать обломки упавшего в Черное море американского БПЛА — Патрушев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 (Эм-кью-9). Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо… И будем этим заниматься обязательно», — сказал Патрушев. «Надеюсь, конечно, на успех», — добавил он.