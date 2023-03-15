Миру не нужна новая холодная война, вражда во имя демократии только навредит — Си Цзиньпин
17:12 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разделение мира во имя демократии принесет только вред, современному международному сообществу не нужна новая холодная война. Об этом в среду на проходящем в режиме видеоконференции Диалоге высокого уровня между Коммунистической партией Китая (КПК) и политическими партиями мира заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин.
«Миру не нужна новая холодная война. Практика по разжиганию конфронтации и разделения, осуществляемая во имя демократии, сама по себе является нарушением духа демократии. Она не получит поддержки и может принести только бесконечный вред», — указал он.
НОВОСТИ
- 17:13 15.03.2023
- Сергей Собянин: Резидент «Технополиса Москва» поставил почти 2 млн медизделий для нужд города
- 17:00 15.03.2023
- РФ рассчитывает достать обломки упавшего в Черное море американского БПЛА — Патрушев
- 16:32 15.03.2023
- Инфляция в РФ сейчас на уровне меньше 4% годовых — Мишустин
- 16:12 15.03.2023
- РФ значительно наращивает выпуск вооружений, это нужно и сейчас, и в будущем — Путин
- 16:00 15.03.2023
- США пока не достали обломки БПЛА из Черного моря и вряд ли смогут — Белый дом
- 15:32 15.03.2023
- Краснов заявил о кратном росте призывов к насилию и противоправным акциям в условиях СВО
- 15:18 15.03.2023
- Сергей Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои документы"
- 15:12 15.03.2023
- Приднестровье не будет передавать Молдавии подозреваемых в подготовке теракта
- 15:00 15.03.2023
- Песков назвал вручение повесток для уточнения данных обычной практикой
- 14:32 15.03.2023
- Уровень газификации в России достиг 73% — глава Минэнерго
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать