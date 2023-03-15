0
0
6
НОВОСТИ

Миру не нужна новая холодная война, вражда во имя демократии только навредит — Си Цзиньпин

17:12 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разделение мира во имя демократии принесет только вред, современному международному сообществу не нужна новая холодная война. Об этом в среду на проходящем в режиме видеоконференции Диалоге высокого уровня между Коммунистической партией Китая (КПК) и политическими партиями мира заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин.

«Миру не нужна новая холодная война. Практика по разжиганию конфронтации и разделения, осуществляемая во имя демократии, сама по себе является нарушением духа демократии. Она не получит поддержки и может принести только бесконечный вред», — указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:13 15.03.2023
Сергей Собянин: Резидент «Технополиса Москва» поставил почти 2 млн медизделий для нужд города
0
51
17:00 15.03.2023
РФ рассчитывает достать обломки упавшего в Черное море американского БПЛА — Патрушев
0
88
16:32 15.03.2023
Инфляция в РФ сейчас на уровне меньше 4% годовых — Мишустин
0
127
16:12 15.03.2023
РФ значительно наращивает выпуск вооружений, это нужно и сейчас, и в будущем — Путин
0
177
16:00 15.03.2023
США пока не достали обломки БПЛА из Черного моря и вряд ли смогут — Белый дом
0
203
15:32 15.03.2023
Краснов заявил о кратном росте призывов к насилию и противоправным акциям в условиях СВО
0
206
15:18 15.03.2023
Сергей Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои документы"
0
235
15:12 15.03.2023
Приднестровье не будет передавать Молдавии подозреваемых в подготовке теракта
0
223
15:00 15.03.2023
Песков назвал вручение повесток для уточнения данных обычной практикой
0
256
14:32 15.03.2023
Уровень газификации в России достиг 73% — глава Минэнерго
0
255

Возврат к списку