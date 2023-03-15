Военно-морские учения РФ, Китая и Ирана стартовали в акватории Аравийского моря — МО РФ

17:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2023» стартовали в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трехстороннее военно-морское учение „Морской пояс безопасности — 2023“ с участием Военно-морского флота Российской Федерации, Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и Военно-морских сил Исламской Республики Иран», — заявили в военном ведомстве.

Российская сторона представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама».