0
0
59
НОВОСТИ

Военно-морские учения РФ, Китая и Ирана стартовали в акватории Аравийского моря — МО РФ

17:44 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2023» стартовали в акватории Аравийского моря в районе иранского порта Чахбехар. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трехстороннее военно-морское учение „Морской пояс безопасности — 2023“ с участием Военно-морского флота Российской Федерации, Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и Военно-морских сил Исламской Республики Иран», — заявили в военном ведомстве.

Российская сторона представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:02 15.03.2023
Мэр Собянин отметил заметный рост оборота столичных предприятий в разных сегментах сферы услуг
0
112
17:47 15.03.2023
Сбербанк увеличил лимит платежей в пакетах услуг для корпоративных клиентов
0
140
17:47 15.03.2023
Внедрение корпоративных инноваций на Северо-Комсомольском месторождении дало экономический эффект в миллиард рублей
0
134
17:13 15.03.2023
Сергей Собянин: Резидент «Технополиса Москва» поставил почти 2 млн медизделий для нужд города
0
180
17:12 15.03.2023
Миру не нужна новая холодная война, вражда во имя демократии только навредит — Си Цзиньпин
0
183
17:00 15.03.2023
РФ рассчитывает достать обломки упавшего в Черное море американского БПЛА — Патрушев
0
219
16:32 15.03.2023
Инфляция в РФ сейчас на уровне меньше 4% годовых — Мишустин
0
220
16:12 15.03.2023
РФ значительно наращивает выпуск вооружений, это нужно и сейчас, и в будущем — Путин
0
302
16:00 15.03.2023
США пока не достали обломки БПЛА из Черного моря и вряд ли смогут — Белый дом
0
328
15:32 15.03.2023
Краснов заявил о кратном росте призывов к насилию и противоправным акциям в условиях СВО
0
299

Возврат к списку