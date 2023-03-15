Внедрение корпоративных инноваций на Северо-Комсомольском месторождении дало экономический эффект в миллиард рублей

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На Северо-Комсомольском месторождении специалисты входящей в «Роснефть» компании «СевКомНефтегаз» внедрили мобильный комплекс предварительной подготовки продукции скважин, что позволило получить экономический эффект более чем в 1 млрд рублей. Это малогабаритная установка, состоящая из двух сепараторов, где за счет гравитации происходит отделение более 80% попутного нефтяного газа из скважинной жидкости.

Новые инженерные решения позволяют смонтировать мобильный комплекс за несколько месяцев, а также произвести его наладку в соответствии с особенностями добываемой продукции на определенном месторождении. Как отмечают представители компании, эта особенность позволила запустить комплекс предварительной подготовки продукции в работу почти на год раньше, чем при использовании стандартного оборудования. Дополнительная мощность по сепарации нефтяного попутного газа позволила нарастить добычу на Северо-Комсомольском месторождении почти на 30%.

Напомним, компания «СевКомНефтегаз» создана в 2017 году для добычи нефти повышенной вязкости на Северо-Комсомольском месторождении. В 2019 году предприятие перешло к фазе полномасштабной разработки месторождения, идет строительство современного нефтегазодобывающего промысла.