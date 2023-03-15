Сбербанк увеличил лимит платежей в пакетах услуг для корпоративных клиентов
17:47 15.03.2023
С 15 марта Сбербанк улучшает условия обслуживания клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во всех действующих пакетах услуг для корпоративных клиентов (кроме «Набирая обороты» с обслуживанием 1 месяц) увеличиваются лимиты платежей, которые можно переводить без комиссии:
- «Легкий старт» – с 3 до 5 шт.;
- «Только для ИП» – с 6 до 10 шт.;
- «Двойной Набирая обороты» – с 30 до 40 шт.;
- «Полным ходом» – с 50 до 75 шт.
- «Двойной Полным ходом» – с 100 до 150 шт.
В эти лимиты входят как платежи внутри Сбера, так и в другие банки. При этом их сумма не важна – бизнесмен может перевести другому юрлицу и 200 тыс. руб., и 10 млн руб.
Платежи внутри Сбера сверх лимита по-прежнему остаются бесплатными, а стоимость пакетов услуг не меняется. Изменения коснутся лишь пакета «Только для ИП». С 15 марта стоимость обслуживания по нему будет равна 690 руб. при оплате на месяц, 4140 руб. – на 6 месяцев, 8280 руб. – на 12 месяцев.
«В Сбербанке обслуживается уже каждое второе малое предприятие России. Наши клиенты, представители малого бизнеса, совершают 23 млн платежей ежемесячно, – отметил директор дивизиона «Малый и Микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Для того, чтобы сделать наши пакеты услуг еще более выгодными, мы объединили лимиты по внешним и внутренним переводам юрлиц. Это позволило увеличить количество бесплатных платежей, включенных в пакеты услуг. То есть при необходимости наши клиенты смогут делать больше внешних переводов своим партнерам. Кстати, в специальных пакетах Сбера для корпоративных клиентов учтены все главные потребности малого и микробизнеса. При этом напомню, что в течение первого месяца пакеты предоставляются всего за 1 рубль».
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