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Турция в пятницу может объявить об одобрении заявки Финляндии в НАТО - СМИ

19:50 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Саули Ниинистё ожидает, что его турецкий коллега Тайип Эрдоган сообщит на встрече с ним в Анкаре, которая пройдет в пятницу, об одобрении финской заявки на членство в НАТО.

«Стало известно, что на этапе, когда президент Турции Эрдоган принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, он захотел встретиться и выполнить это обещание напрямую на уровне президентов. Турецкая сторона надеялась, что я буду там, чтобы подтвердить их намерения, когда они объявят об этом решении. Конечно, я принял приглашение и поеду принимать его волеизъявление», — написал Ниинистё в среду на своей странице в «Твиттере».

В среду турецкий лидер заявил журналистам, что визит президента Финляндии в Анкару ожидается в пятницу.

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