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НОВОСТИ

В Госдепе США не считают действия РФ в инциденте с дроном над Черным морем преднамеренными

20:00 15.03.2023

Госдепартамент США полагает, что действия России в инциденте с американским беспилотником над Черным морем во вторник, скорее всего, были непреднамеренными. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, которое он сделал в среду в интервью телеканалу Эм-эс-эн-би-си.

Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят эскалации с Россией из-за инцидента с беспилотником.

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