В Госдепе США не считают действия РФ в инциденте с дроном над Черным морем преднамеренными
20:00 15.03.2023
Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят эскалации с Россией из-за инцидента с беспилотником.
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