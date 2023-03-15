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США рассматривают решение о публикации видео инцидента с БПЛА над Черным морем

20:40 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США изучают возможность обнародования видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем. Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу Эм-эс-эн-би-си.

«Мы рассматриваем такое решение, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности обнародования видеозаписи инцидента. — Но мы всегда при принятии таких решений учитываем в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации».

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