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Путин и Асад вели переговоры три часа - Песков

21:00 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада завершились около 20:00. В общей сложности беседа продлилась три часа, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. 30 мин назад», — сказал Песков, отвечая на вопрос, завершилась ли встреча российского и сирийского президентов. Переговоры стартовали в 17:06 по московскому времени.

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