Путин и Асад вели переговоры три часа - Песков
21:00 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Да. 30 мин назад», — сказал Песков, отвечая на вопрос, завершилась ли встреча российского и сирийского президентов. Переговоры стартовали в 17:06 по московскому времени.
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