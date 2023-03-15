Министры обороны России и США провели телефонный разговор

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные перевогоры с американским коллегой Ллойдом Остином, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

«15 марта 2023 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных штатов Америки Ллойда Остина», — сказали в ведомстве.