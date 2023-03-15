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Главной темой разговора Шойгу и Остина стал инцидент с БПЛА над Черным морем – Минобороны РФ

22:50 15.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основное внимание во время переговоров министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотника США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что 15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу и Остина. «Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта с. г. в Черном море», — заявили в министерстве.

Как уточнили в Минобороны России, Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов, которая была установлен в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов России.

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