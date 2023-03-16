В Дании не считают опасной бомбу, которая еще может находиться на «Северном потоке»

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Дании подтвердило в среду корр. ТАСС, что власти страны получили информацию России о возможном наличии еще одного взрывного устройства на трубе газопровода «Северный поток». В королевстве считают, что в этом районе нет непосредственной опасности для людей или судов.

«Министерство иностранных дел может подтвердить, что власти получили информацию от компании, стоящей за „Северным потоком — 2“, о том, что в непосредственной близости от газопровода был замечен небольшой объект. Впоследствии в МИД поступил запрос от российских властей, в котором внимание обращается на информацию компании „Северный поток — 2“.

Соответствующие органы пришли к выводу, что объект не представляет непосредственной угрозы безопасности и что в этом районе нет непосредственной опасности для людей или судов. Власти проводят расследование и внимательно следят за ситуацией, соответствующие органы предоставят дополнительную информацию, когда смогут», — отметили в МИД.