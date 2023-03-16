В Дании не считают опасной бомбу, которая еще может находиться на «Северном потоке»
09:00 16.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Дании подтвердило в среду корр. ТАСС, что власти страны получили информацию России о возможном наличии еще одного взрывного устройства на трубе газопровода «Северный поток». В королевстве считают, что в этом районе нет непосредственной опасности для людей или судов.
«Министерство иностранных дел может подтвердить, что власти получили информацию от компании, стоящей за „Северным потоком — 2“, о том, что в непосредственной близости от газопровода был замечен небольшой объект. Впоследствии в МИД поступил запрос от российских властей, в котором внимание обращается на информацию компании „Северный поток — 2“.
Соответствующие органы пришли к выводу, что объект не представляет непосредственной угрозы безопасности и что в этом районе нет непосредственной опасности для людей или судов. Власти проводят расследование и внимательно следят за ситуацией, соответствующие органы предоставят дополнительную информацию, когда смогут», — отметили в МИД.
НОВОСТИ
- 10:05 16.03.2023
- На европейскую мебель собираются повысить пошлину до 50%
- 10:00 16.03.2023
- Сергей Собянин: Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик
- 10:00 16.03.2023
- Информация о введении Индией потолка цен на российскую нефть является вбросом — посол РФ
- 09:45 16.03.2023
- «Чебурашка» уже в Okko
- 09:32 16.03.2023
- Япония в феврале увеличила импорт зерновых из России на 372% — Минфин
- 09:20 16.03.2023
- Байден хочет поражения России, но боится победы Украины - Болтон
- 09:05 16.03.2023
- Атака на самолет РФ в нейтральном пространстве стала бы объявлением войны — посол Антонов
- 22:50 15.03.2023
- Главной темой разговора Шойгу и Остина стал инцидент с БПЛА над Черным морем – Минобороны РФ
- 21:30 15.03.2023
- Торговые власти РФ и Турции разбираются с вопросом ужесточения правил перевозок - Алексей Ерхов
- 21:05 15.03.2023
- Министры обороны России и США провели телефонный разговор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать