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НОВОСТИ

Байден хочет поражения России, но боится победы Украины - Болтон

09:20 16.03.2023 Источник: Известия

Экс-советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава государства Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Украины. Об этом в среду, 15 марта, он написал в колонке для газеты The Wall Street Journal.

«Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина на самом деле «победит», — рассказал Болтон.

Политик выразил мнение, что США помогают Украине, но не настолько, чтобы это имело значительный эффект. Запасы вооружения на исходе, и на восполнение не хватает мощностей.  Известия

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