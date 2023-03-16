Байден хочет поражения России, но боится победы Украины - Болтон
09:20 16.03.2023 Источник: Известия
Экс-советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава государства Джо Байден хочет «поражения» России, но боится «победы» Украины. Об этом в среду, 15 марта, он написал в колонке для газеты The Wall Street Journal.
«Байден хочет, чтобы Россия «проиграла», но, похоже, боится, что Украина на самом деле «победит», — рассказал Болтон.
Политик выразил мнение, что США помогают Украине, но не настолько, чтобы это имело значительный эффект. Запасы вооружения на исходе, и на восполнение не хватает мощностей. Известия
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