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Япония в феврале увеличила импорт зерновых из России на 372% — Минфин

09:32 16.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония в феврале нарастила импорт зерновых из РФ на 372%, до 12,77 тыс. тонн, рост в стоимостном выражении составил 129,9%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг японским министерством финансов.

В то же время закупки в РФ по всем остальным статьям уменьшились. Так, импорт рыбы сократился на 22,8%, овощей — на 16%, руд цветных металлов — на 75,2%, цветных металлов — на 44,5%, медицинской продукции — на 33,3%.

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