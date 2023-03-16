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Информация о введении Индией потолка цен на российскую нефть является вбросом — посол РФ

10:00 16.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о том, что Индия придерживается установленного Западом механизма потолка цен на российскую нефть, не является достоверной. Об этом заявил в четверг посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, комментируя сообщение агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что Индия не будет нарушать потолок цен на российскую нефть.

«Такие вбросы появляются регулярно, и публикация в Блумберге не первая на эту тему, могу сказать, что, что касается Индии, она не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения об эффективности этого механизма вообще», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

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