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НОВОСТИ

На европейскую мебель собираются повысить пошлину до 50%

10:05 16.03.2023 Источник: Известия

Пошлину на ряд продукции из недружественных стран хотят повысить в пять раз. Речь, в частности, идет о европейской деревянной и мягкой мебели, а также о матрасах — сбор планируют увеличить с 8,5–12% до 50%. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Работу в этом направлении уже ведут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития.

Повышение связано с ответными санкциями и необходимостью поддержать развитие отечественных производителей, пояснили в организации. Мера коснется и IKEA, товары которой недавно включили в список параллельного импорта.

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