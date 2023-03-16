На европейскую мебель собираются повысить пошлину до 50%
10:05 16.03.2023 Источник: Известия
Повышение связано с ответными санкциями и необходимостью поддержать развитие отечественных производителей, пояснили в организации. Мера коснется и IKEA, товары которой недавно включили в список параллельного импорта.
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