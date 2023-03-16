«Чебурашка» уже в Okko
09:45 16.03.2023
С 16 марта пользователи онлайн-кинотеатра Okko, который входит в подписки СберПрайм и СберПрайм+, могут посмотреть самый кассовый фильм в истории российского кинопроката – «Чебурашка».
Фильм стал самым кассовым в российском прокате менее чем через месяц после старта показов. За десять дней он обогнал предыдущего рекордсмена, комедию «Холоп» Клима Шипенко.
Персонаж фильма «Чебурашка» знаком с детства всем: детям и их родителям, бабушкам и дедушкам, он родной и понятный для всех поколений зрителей. Фильм не только вызывает ностальгические эмоции, но и учит важному: беречь свою семью и заботиться о близких.
Режиссер фильма – Дмитрий Дьяченко, в картине сыграли известные российские актеры: Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Елена Яковлева и другие.
Сбер – генеральный партнер фильма. Производством картины занимались киностудия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, киностудия «Союзмультфильм» при участии телеканалов «Россия-1» и СТС при поддержке Фонда кино. С подпиской СберПрайм, в которую уже входит онлайн-кинотеатр Okko, «Чебурашку» можно посмотреть с 16 марта. Новые клиенты могут оформить подписку по специальной цене.
Интересные факты о съемках фильма:
– Чебурашка – персонаж, придуманный детским писателем Эдуардом Успенским. Впервые он появился в книге «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году;
– для съемок фильма было использовано 6 тонн апельсинов;
– работа над сценарием фильма «Чебурашка» длилась 1,5 года;
– съемки велись с сентября 2021 года по июнь 2022 года в Москве и Подмосковье, а также в знаковых и живописных локациях в Пятигорске, Кисловодске и Сочи;
– до начала съемок создатели собрали и утвердили единую цветовую палитру фильма, которой в процессе производства придерживались все цеха и департаменты;
– помимо актеров, в съемках «Чебурашки» участвовали 26 крыс, восемь канареек и попугаев, шесть морских свинок, один бульдог и одна игуана;
– еще один важный герой фильма – легендарный советский мотороллер «Муравей», любимое транспортное средство Гены в исполнении Сергея Гармаша;
– после долгих обсуждений, какого роста должен быть главный герой, создатели фильма остановились на 65 см: Чебурашка примерно по колено взрослому человеку;
– эмоции и голос Чебурашке подарила актриса Ольга Кузьмина.
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