Зерновая сделка будет продлена на 60 дней, решение может объявить Эрдоган — источник
09:00 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Срок действия зерновой сделки, истекающий 18 мая, будет продлен на 60 дней, соответствующее решение может первым огласить президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник, знакомый с переговорным процессом по зерновой сделке.
«Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации „по традиции“ может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой [Владимиром Путиным]», — сказал собеседник агентства, не исключив, что он состоится «сегодня-завтра».
При этом он назвал возможность продления сделки «жестом России» в надежде, что ее требования, закрепленные в стамбульском меморандуме от 22 июля прошлого года, будут учтены.
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