Суданская армия и спецназ подписали в Джидде предварительное соглашение — ТВ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суданская армия и силы быстрого реагирования (спецназ) подписали в четверг в саудовском городе Джидда предварительное соглашение. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас».

По его данным, стороны суданского конфликта «подписали предварительное первоначальное соглашение». Отмечается, что в нем армия Судана и спецназ «подтвердили свою твердую приверженность суверенитету Судана и его территориальной целостности».