В США рассматривают возможность частичного ослабления санкций - CNN

10:00 Источник: РБК

Администрация президента США рассматривает возможность частичного ослабления санкций против России в обмен на освобождение заключенных под стражу американцев, включая Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Чиновники также обсуждают вопрос обмена со странами-партнерами, где были задержаны «предполагаемые российские шпионы», включая Бразилию, Германию и Норвегию. РБК