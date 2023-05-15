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НОВОСТИ

В США рассматривают возможность частичного ослабления санкций - CNN

10:00 12.05.2023 Источник: РБК

Администрация президента США рассматривает возможность частичного ослабления санкций против России в обмен на освобождение заключенных под стражу американцев, включая Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Чиновники также обсуждают вопрос обмена со странами-партнерами, где были задержаны «предполагаемые российские шпионы», включая Бразилию, Германию и Норвегию.  РБК

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