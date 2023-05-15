ДОВСЕ окончательно себя изжил — глава делегации РФ на переговорах по безопасности в Вене

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) окончательно себя изжил, дальнейшее участие в нем не отвечало бы национальным интересам России. Об этом заявил ТАСС в пятницу глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Договор себя окончательно изжил, и дальнейшее участие в нем не отвечало бы национальным интересам нашей страны», — сказал дипломат.