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Спецпредставитель КНР 15 мая поедет в Киев, Москву и страны ЕС для консультаций по Украине — МИД

12:00 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«15 мая спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй отправится на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон», — сообщил он на брифинге.

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