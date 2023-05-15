ВСУ начали стягивать технику из Днепропетровской в Запорожскую область — Рогов
12:32 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают технику из Днепропетровской в Запорожскую область, этот процесс идет последние два дня. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ стягивают силы к линии боевого соприкосновения, сейчас началось движение из логистических центров именно в Днепропетровской области. Техника перебрасывается в Запорожскую область, ближе к линии фронта», — сказал он.
Рогов уточнил, что переброска техники в этом направлении фиксируется последние два дня. По его словам, украинские войска стягивают танки, бронетранспортеры и артиллерию. Помимо этого, у линии соприкосновения «аккумулировано большое количество живой силы, начиная с запорожской, ивано-франковской, львовской, закарпатской, черкасской, полтавской бригад теробороны, а также подразделений без географической привязки», добавил он.
«Сейчас все овощехранилища и другие объекты, где они могут спрятать военных, переполнены техникой и боевиками. ВСУ жмутся, где могут, и используют тактику слоеного пирога — заселяют военных к мирным», — сообщил Рогов.
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