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НОВОСТИ

В Минюсте предлагают закрепить в законе понятие русофобии и ввести за нее ответственность

13:00 12.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Понятие русофобии должно быть закреплено в российском законодательстве, а за русофобскую деятельность должна быть установлена ответственность. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов, выступая на сессии «Русофобия: нацизм XXI века» в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Совершенно четко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятие русофобии, формирование механизмов, предупреждение распространения информации, враждебной к России, и установление ответственности за русофобскую деятельность», — сказал он.

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