Кремль все еще не располагает информацией о «мирной миссии» Ватикана по Украине — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о «мирной миссии» Святого престола по украинскому урегулированию до сих пор отсутствует у Кремля. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, у нас не появилось такой информации. Может быть, со временем поступит. Мы будем внимательно это отслеживать», — сообщил журналистам Песков.