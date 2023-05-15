Медикам, приезжающим работать в гарнизоны, с 2024 г. будут давать разовые выплаты до 2 млн

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медицинский персонал, приезжающий работать в гарнизонные медучреждения, с 1 января 2024 года будет получать единовременные компенсационные выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в пятницу на сайте правительства.

Как следует из материалов кабмина, выплаты для врачей, фельдшеров и медсестер будут зависеть от местоположения воинских частей. Так, для докторов, приехавших на работу в воинские части вне населенных пунктов на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и Арктической зоны, выплата будет составлять 2 млн рублей, для фельдшеров и медсестер — 1 млн рублей.

Врачам, прибывшим на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, будет выплачиваться 1,5 млн рублей, фельдшерам и медсестрам — 750 тыс. рублей. Специалистам, отправившимся работать в воинские части, дислоцированные вне населенных пунктов на других территориях, предусмотрены выплаты в 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров и медсестер.